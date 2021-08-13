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أعاد الحكم الابتدائي، الذي صدر أول أمس (الأربعاء)، عن الغرفة الجنحية لابتدائية كلميم، في قضية “قبول هدايا وتبرعات بقصد الحصول على أصوات ناخبين والتأثير على تصويتهم والتوسط والمشاركة في ذلك”، سؤال النجاعة القضائية إلى واجهة الجدال، فالملف لم يستغرق إلا جلسة واحدة للمناقشة وإصدار الحكم، على اعتبار أن جلسة الاثنينأكمل القراءة »
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