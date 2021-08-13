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حوادث

الحبس لوكيل لائحة غرفة التجارة بكلميم

منذ 27 ثانية
أدين رفقة آخرين بعد التورط في استعمال المال في الانتخابات أدانت المحكمة الابتدائية بكلميم، وكيل لائحة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بكلميم، ومرشح الغرفة الفلاحية بجهة كلميم وادنون بالجماعة، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين عرضوا على المحكمة في حالة اعتقال، تورطوا في استعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين، في ملفين منفصلين. وقضت الغرفةأكمل القراءة »


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منذ 27 ثانية
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