الأولى
قائد يصفع ممرضة
مقاطع فيديو، وفوضى في مركز تلقيح، وبكاء ونحيب وطلب نجدة، وتسجيلات صوتية وملتمسات بفتح تحقيق قضائي، وحملة واسعة للتضامن في صفوف موظفي وزارة الصحة والتنديد بما وصفوه تجبرا من رجل سلطة واعتداء على طالب متدرب وممرضة. هذه هي المشاهد التي تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات “الواتساب”، منذ أول أمس (الأربعاء)،أكمل القراءة »
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