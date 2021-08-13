الأولى
مغاربة “يقامرون” بذهب “داعش”
معلومات عن تهريبهم مجوهرات وآثارا إلى أوربا وتخوفات من تمويل عمليات إرهابية قادت معلومات دقيقة حول تورط مغاربة في تهريب كميات كبيرة من الذهب والنفائس من دول تعيش نزاعات مسلحة إلى أوربا، إلى استنفار مصالح الجمارك لقطع الطريق عن وصولها إلى المغرب. وأفادت مصادر مطلعة أن المعلومات نفسها أكدت أنأكمل القراءة »
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