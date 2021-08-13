الرياضة
بايرن غاضب بسبب صفقة ميسي
عبر بايرن ميونيخ الألماني عن غضبه، بعد انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر، إذ قال كارل هاينز رومينيغي، الرئيس التنفيذي للنادي، إنه يجب إعادة النظر في الضوابط المالية المعمول بها على الصعيد الأوربي، وجعلها أكثر صرامة. وقال رومينيغي، الذي يشغل أيضاأكمل القراءة »
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