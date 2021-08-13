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بانوراما

هــارون بــن بــطــاش

منذ 42 ثانية
يهود حكموا في المغرب5 السلطان عبد الحق الثاني راهن على التجار اليهود لتدارك إرهاصات أفول العهد المريني تسلق اليهود المغاربة سلم النفوذ في حاشية سلاطين المغرب، بالنظر إلى الدور الذي لعبوه في رسم المشهد السياسي للأنظمة التي تعاقبت على الحكم. ورغم تراجع نفوذهم من عهد لآخر بحكم علاقتهم بالبلاط التي اتسمتأكمل القراءة »


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منذ 42 ثانية
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