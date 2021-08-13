بانوراما
الصديقي تطمئن جمهورها
كشفت الفنانة منال الصديقي، في حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، عن جديد حالتها الصحية، مشيرة إلى إصابتها بورم بالثدي. وذكرت الصديقي في تدوينتها، أنها فوجئت بإصابتها بالمرض الذي عاودها، بعد أن تجاوزت محنة الورم الخبيث في السابق، إذ سبق أن أصيبت بالمرض نفسه في 2015، وخضعت لعمليتين جراحيتين والعلاج الكيميائي. وطمأنتأكمل القراءة »
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