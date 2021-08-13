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لبيد : المعارك الحقيقية لا تخاض ضد الجيران
وزير الخارجية الإسرائيلي قال إن الصراع يجب أن يكون ضد الفقر والجهل قال يائير لبيد، وزير الشؤون الخارجية الإسرائيلي، أول أمس (الأربعاء)، إن توقيع اتفاقات التعاون سيجلب للطرفين فرصا مبتكرة تعود بالنفع على البلدين، مؤكدا أن زيارته للمغرب، مسقط رأس جالية يهودية مهمة منذ القرن الثاني قبل الميلاد، تندرج فيأكمل القراءة »
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