حوادث
محاولة إضرام النار في عميد شرطة
رافق أما لاستعادة ابنها من طليقها فواجهه المتهم بسيف وسكب عليه “الدوليو” لحظات عصيبة عاشها عميد شرطة بأمن البرنوصي بالبيضاء، أخيرا، عندما رافق أما لاستعادة ابنها من طليقها، بعد أن تقدمت بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة، ليجد نفسه أمام مقاومة شرسة بسيف، من قبل الطليق الرافض للقرار، قبل أنأكمل القراءة »
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