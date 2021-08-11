أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد غد الخميس من جريدة الصباح

“ملثمون يختطفون مقاولا ويسلبونه 25 مليونا”….”إضراب وتمرد بالرجاء”…”شبكـات كوكـايين تخترق الحدود”…”37 ألف مليار من القروض تغرق الأسر”… “اعتقال مغتصب ابنة شقيقته”… “صقور “بيجيدي”

ينقلبون على العثماني”… “تغيير الجنسية للتستر على مشاريع بالخارج”… “شهادات كورونـا تورط ممرضا”… روبورتاج “المضيق… مصطافـون يتحدون الفيروس”… “الحاسوب يرفض رفع عدد الأندية”… وغيرها من الأخبار الوطنية والرياضية المثيرة تجدونها في عدد غد الخميس من جريدة الصباح.