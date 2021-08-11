حوادث
“جي بي إس” تسقط بارون مخدرات
موضوع 70 مذكرة بحث على الصعيد الوطني أطاح الدرك الملكي لحد السوالم، أخيرا، ببارون مخدرات موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وصل عددها إلى 70 مذكرة، صادرة عن الدرك والأمن، من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات الصلبة. وأفادت مصادر «الصباح» أن عناصر الدرك تمكنت من الإيقاع ب «البارون» بناء علىأكمل القراءة »
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