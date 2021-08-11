حوادث
النصب على مالك سيارة
وقع مالك سيارة بالقنيطرة ضحية عملية نصب محكمة من قبل شبكة يتزعمها «سمسار»، إذ ضربوا معه موعد لإنجاز إجراءات البيع، قبل أن يختفوا عن الأنظار. وتعود تفاصيل القضية، عندما عرض الضحية سيارته للبيع على موقع إلكتروني ، فتلقى اتصالا من شخص قدم نفسه أنه «سمسار»، أبدى رغبته في اقتنائها، وادعىأكمل القراءة »
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