بانوراما
الأنفلونزا الإسبانية … نار في الجسم
أوبئة أخطر من “كورونا” 3 خاطئ من يعتقد أن فيروس “كورونا” الأكثر فتكا بين الأوبئة التي ضربت البشرية على مر التاريخ، حتى بعدما سجلت الملايين من الوفيات والإصابات في ظرف قياسي. فقد عرف العالم في تاريخه ستة أوبئة، أقواها الموت الأسود، الذي قتل أكثر من 200 مليون شخص، وأقلها الطاعونأكمل القراءة »
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