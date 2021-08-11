حوادث
أجهزة كشف كورونا تطيح بتاجرين
استعانا بمحلات بيع مواد التجميل للتمويه ومداهمة ضبطتهما في حالة تلبس أنهت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن أكادير، أخيرا، أنشطة غير قانونية لصاحبي محلين تجاريين لبيع مواد التجميل، متورطين في الاتجار بدون ترخيص في أجهزة الكشف الطبي السريع عن فيروس كورونا،وبيعها للعموم مقابل مبالغ مالية. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلوماتأكمل القراءة »
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