بانوراما
“دويرية با ميلود” أول مدرسة لـ”العيوط الحصباوية”
الزرهوني… شيخ الحصباوي 3 ولد الفنان جمال الدين الزرهوني في 1957 بدوار “دار القائد الزرهوني”، وهي منطقة “البحاترة” الشمالية ضواحي آسفي. وقال رائد العيطة الحصباوية إن اسمه الكامل هو جمال الدين بن عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن ملوك بن العربي بن أحمد الزرهوني، والذي يتحدر من عائلة اشتهرتأكمل القراءة »
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