5 آلاف و43 إصابة جديدة و5021 حالة شفاء خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين عن تسجيل 5 آلاف و43 إصابة جديدة بكورونا المستجد و5021 حالة شفاء و69 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 15 مليون و342 ألفا و370 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 11 مليون و69 ألف و848 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 701 ألف و325 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 617 الف و411 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 88 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 10 آلاف و404 بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (15) والرباط-سلا-القنيطرة (6) ومراكش-آسفي (10)، وسوس-ماسة (15)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (4)، ودرعة-تافيلالت (3)، وجهة الشرق (6)، وبني ملال-خنيفرة (4)، وفاس مكناس (4)، ، والعيون الساقية الحمراء (2).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (645)، والرباط-سلا-القنيطرة (1129)، وسوس-ماسة (883)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (414)، ومراكش-آسفي (820)، والشرق (313) وبني ملال-خنيفرة (223)، ودرعة-تافيلالت (259)، وفاس-مكناس (132)، والعيون-الساقية الحمراء (19)، وكلميم-واد نون (80)، والداخلة-وادي الذهب (126).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1923 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 13،7 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 73 ألف و510 حالات.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 292، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 1671، 1041 منها تحت التنفس الاصطناعي (46 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و995 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19، فقد بلغ 46.6 بالمائة.