حوادث
العثور على جثة بالدريوش
كشفت مصادر مطلعة، أن سكان دوار ” آيت الطالب ” الواقع في الحدود بين جماعة عين الزهرة بإقليم الدريوش، ومزكيتام بإقليم جرسيف، عثروا صباح أول أمس (الأحد)، على جثة أربعيني يتحدر من الدوار نفسه في ظروف غامضة. ودفعت وضعية الهالك ومكان العثور عليه، سكان المنطقة وعائلته، إلى ترجيح فرضية وفاتهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا