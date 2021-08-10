حوادث
“مقرقب” يكسر واجهة بنك
تمكن شاب في حالة غير طبيعية، صباح أول أمس (الأحد)، من الفرار بمساعدة عدد من أصدقائه ومعارفه، إثر تكسيره واجهة وكالة بنكية وعدة سيارات بحي الخياري بالجديدة. وأكدت مصادر من المكان، أن الجاني الذي كان يتحوز على أداة حديدية من الحجم الكبير (كلامونيط)، وكان في حالة تخدير متقدمة، يرجح أنأكمل القراءة »
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