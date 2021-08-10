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حوادث

تنقيلات في صفوف مسؤولي الدرك

منذ 31 ثانية
همت قيادات جهوية وسريات إقليمية على الصعيد الوطني ومصالح مركزية أجرت القيادة العليا للدرك الملكي، نهاية الأسبوع الماضي، حركة تنقيلات واسعة في صفوف ضباط كبار على صعيد سريات (القيادات الإقليمية) والقيادات الجهوية على الصعيد الوطني، إضافة إلى مصالح مركزية بالقيادة العامة بالرباط، ومدارس التكوين بمراكش وبنكرير، وهمت ما يزيد عنأكمل القراءة »


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منذ 31 ثانية

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