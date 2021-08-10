ملف عـــــــدالة
غادر السجن لتنفيذ وعيده
قام بتصفية شقيقته بطعنة في العنق لم تكن الفترة السجنية التي قضاها شخص من ذوي السوابق، كافية لردعه عن ارتكاب أفعال إجرامية أخرى، إذ حكم عليه غيابيا بعشر سنوات سجنا، من أجل الاغتصاب والاحتجاز وتكوين عصابة إجرامية، قبل أن يرتكب جريمة قتل في حق صهره. وحال اعتقال المتهم، دون ارتكابأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا