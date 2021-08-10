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صعوبات الإدماج
3 أسئلة إلى * حاتم عريب > ما هي الأسباب الرئيسية في عودة نزلاء سابقين لارتكاب جرائم أكثر بشاعة؟ > سياسة الإدماج مازالت فقيرة من ناحية الأداء والمردودية، فكيف يعقل أن هناك اكتظاظا في السجون وأن جميع السجناء لا يستفيدون من أي برامج للتكوين والتأهيل والإدماج، وهو ما يطرح إشكاليةأكمل القراءة »
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