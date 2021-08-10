حوادث
10 سنـوات لمسـؤول عسكـري
متهم باستغلال ابنتيه جنسيا ومطالب برفع العقوبة في الاستئناف 10 سنوات سجنا نافذا هي المدة التي قضت بها غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية ورزازات، أخيرا، في حق مسؤول عسكري متهم بالاتجار بالبشر عن طريق استدراج قاصر وإساءة استعمال السلطة ومن قبل أحد أصوله لاستغلاله جنسيا، وهتك عرض قاصر باستعمال العنف منأكمل القراءة »
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