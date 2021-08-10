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 دعوات لتطبيق الأشغال الشاقة

منذ 58 ثانية
دعا فاعلون جمعويون عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تطبيق الأعمال الشاقة على المجرمين والخارجين عن القانون، وسيلة ناجعة بحسبهم، لثنيهم عن السقوط مجددا في أحضان الجريمة التي تفشت في بلادنا بشكل مخيف. واعتبر الفاعلون أن هذا الإجراء سيحقق غاية تكمن في محاولة إظهار الوجه الصعب والقاسي للسجن، وبالتالي ردعهمأكمل القراءة »


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منذ 58 ثانية

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