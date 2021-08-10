ملف عـــــــدالة
دعوات لتطبيق الأشغال الشاقة
دعا فاعلون جمعويون عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تطبيق الأعمال الشاقة على المجرمين والخارجين عن القانون، وسيلة ناجعة بحسبهم، لثنيهم عن السقوط مجددا في أحضان الجريمة التي تفشت في بلادنا بشكل مخيف. واعتبر الفاعلون أن هذا الإجراء سيحقق غاية تكمن في محاولة إظهار الوجه الصعب والقاسي للسجن، وبالتالي ردعهمأكمل القراءة »
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