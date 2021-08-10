ملف عـــــــدالة
سيجارة تعيد قاتلا إلى الزنزانة
لم يهنأ متهم بالجديدة، كثيرا بمغادرته السجن بعد أن قضى 8 سنوات بجناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت، إذ أياما بعد استعادته حريته، سيتورط في جريمة ثانية في حق بحار متقاعد بسبب سيجارة. وتعود تفاصيل الواقعة، عندما توصلت الشرطة القضائية لدى الأمن الإقليمي بالجديدة، بإشعار يفيد وفاة بحار في عقدهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا