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سيجارة تعيد قاتلا إلى الزنزانة

منذ 3 دقائق
لم يهنأ متهم بالجديدة، كثيرا بمغادرته السجن بعد أن قضى 8 سنوات بجناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت، إذ أياما بعد استعادته حريته، سيتورط في جريمة ثانية في حق بحار متقاعد بسبب سيجارة. وتعود تفاصيل الواقعة، عندما توصلت الشرطة القضائية لدى الأمن الإقليمي بالجديدة، بإشعار يفيد وفاة بحار في عقدهأكمل القراءة »


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