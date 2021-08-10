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حالات العود… السجن أرحم
جانحون يحبذون العودة السريعة إلى السجن بعد فشل اندماجهم وسط المجتمع «من شب على شيء شاب عليه»، مثل يصلح إسقاطه على عدد من الجانحين الذين اعتادوا على دخول السجن كولوج بيتهم، بعد أن استطابوا المقام خلف الأسوار إلى درجة افتعالهم عددا من الجرائم للعودة السريعة إلى المؤسسة السجنية. ولعل عبارةأكمل القراءة »
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