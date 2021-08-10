الرياضة
سلة اليوسفية بالقسم الممتاز
تمكنت إناث أولمبيك اليوسفية لكرة السلة من حجز بطاقة الصعود إلى القسم الممتاز، بعد تفوقهن على نظيراتهن من سطاد المغربي في مباراة السد، التي احتضنتها قاعة بوشنتوف بالبيضاء، أول أمس (الأحد)، بحصة بلغت 44 مقابل 35 نقطة. وتميزت مجريات المباراة بالتكافؤ بين الطرفين قبل أن تبسط لاعبات الفريق الفوسفاطي سيطرتهنأكمل القراءة »
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