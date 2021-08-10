الصباح الفني
بوراك يتعرض للاختناق
تعرض الشيف التركي بوراك أوزدمير، إلى الاختناق بعد مشاركته في إخماد حرائق الغابات المشتعلة في أنطاليا جنوب غرب تركيا، حيث نشرت صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تلقيه الإسعافات الأولية، وتم وضع قناع أوكسجين له بعد إصابته بالاختناق وضيق التنفس. ونشر الشيف التركي الشهير بوراك على حسابه بموقع «أنستغرام»أكمل القراءة »
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