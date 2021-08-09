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برشيد يضم غونازو ويخسر كعواش
أصبح الإيفواري توماس غونازو، أول تعاقدات يوسفية برشيد، قادما من رجاء بني ملال. ووقع غونازو (30 سنة)، عقدا يمتد لموسمين، بعدما خاض آخر مواجهة أمام الجيش الملكي، في نصف نهائي كأس العرش، بأكادير، علما أنه لعب سابقا بأفريكا سبور الإيفواري، وعزام يونايتد التنزاني. وأكد غونازو أنه سيستفيد كثيرا من انضمامهأكمل القراءة »
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