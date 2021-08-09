الرياضة
فتوحي بالسيلية القطري
انضم الدولي الأولمبي السابق إدريس فتوحي، إلى السيلية القطري، الممارس ضمن دوري الدرجة الأولى، خلال فترة الانتقالات الصفية الجارية. ووقع فتوحي في كشوفات السيلية، قادما إليه من الأهلي السعودي، عقدا ممتدا لموسم واحد، بتوصية من التونسي سامي الطرابلسي، مدرب الفريق. وسبق لفتوحي بعد أن غادر الوداد الرياضي، اللعب لمجموعة منأكمل القراءة »
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