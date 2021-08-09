الرياضة
منصب دولي جديد لحجيج
حظيت بشرى حجيج، رئيسة الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة و الكنفدرالية الإفريقية للعبة ذاتها، مرة أخرى بثقة المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الإفريقية، وعينها رئيسة للجنة المسابقات الرياضية، التي تضم العداء العالمي بول تارغات وفيفيان غونغاران. وعلى هامش الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، عقدت لجنة التطوير لجمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية اجتماعاأكمل القراءة »
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