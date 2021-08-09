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تداريب الزمامرة دون مدرب
قررت إدارة نهضة الزمامرة انطلاق تداريب الفريق الأول، استعدادا للموسم المقبل بداية من بعد غد (الأربعاء). وكشف المكتب المديري للنادي في بلاغ مقتضب نشره على صفحته ب”فيسبوك” أن التداريب ستنطلق بداية من السادسة مساء، بالملعب التابع لمركز التكوين بالقرية الرياضية. ويلف غموض كبير مستقبل الطاقم التقني للفريق الدكالي بعدما طلبأكمل القراءة »
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