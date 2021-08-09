أخبار 24/24الرياضة
فيفا” و”كاف” في النهائي العربي
الاتحاد يسعى إلى نيل الاعتراف الرسمي بالمنافسة وجعلها مسابقة قارة وجه الاتحاد العربي لكرة القدم الدعوة لجياني إينفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي “فيفا”، وباتريس موتسبي، رئيس الكنفدرالية الإفريقية “كاف”، لحضور نهائي كأس محمد السادس، الذي يجمع الرجاء الرياضي باتحاد جدة السعودي، في 21 غشت الجاري، بملعب الأمير مولاي عبد الله. ويسعىأكمل القراءة »
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