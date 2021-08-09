الرياضة
6 أعضاء وحامل أمتعة بجمع الحسيمة
تشكيل لجنة مؤقتة لتصريف أعمال الفريق لم يتجاوز عدد الحاضرين في الجمع العام العادي لشباب الريف الحسيمي لكرة القدم، المنعقد عصر الجمعة الماضي خمسة عشر شخصا، ضمنهم ستة من أعضاء المكتب المسير، وممثل المندوبية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة، وحامل أمتعة الفريق وصحافيان. وصادق الحاضرون على التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع، وتمأكمل القراءة »
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