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الرياضة

آسفي يفاوض الوداد حول المودن

منذ 3 دقائق
المدرب فوزي جمال يستغني عن بنداود والتومي دخل مسؤولو أولمبيك آسفي في مفاوضات متقدمة مع نظرائهم في الوداد، بهدف انتداب المدافع أيوب المودن بصفة نهائية. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن إدارة الفريق العبدي تقدمت بمقترح رسمي إلى “الفريق الأحمر”، للتنازل عن اللاعب، الذي لعب الموسم الماضي لفريق آسفي علىأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق

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