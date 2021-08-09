الرياضة
الفتح يدشن الانتدابات بالاتفاق مع المرابط
الفريق الرباطي يقترب من التوقيع لقرناص وخدو وقاسمي يفاوض الفتح الرياضي ثلاثة لاعبين، خلال مرحلة الانتقالات الجارية، ويتعلق الأمر بالمهدي قرناص، من الدفاع الحسني الجديدي، وأيوب قاسمي من المولودية الوجدية، وعبد الرحيم خدو، مدافع سريع وادي زم. وعلمت “الصباح” أن الفريق الرباطي عرض على قرناص وقاسمي وخدو، عقودا لثلاثة مواسمأكمل القراءة »
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