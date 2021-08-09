الرياضة
ميسي: لم أكذب يوما على برشلونة
ذرف الدموع وقال إنه متأثر برحيله و قام بكل شيء للبقاء قال النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إن الانتقال إلى باريس سان جيرمان، خيار من الخيارات المطروحة أمامه، وأنه لم يتخذ بعد القرار النهائي، بعد نهاية عقده مع برشلونة. وأوضح ميسي في ندوة صحافية بملعب “كامب نو”، وهي الأخيرة له ببرشلونة،أكمل القراءة »
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