حوادث
اعتقال عصابة الأشقاء الثلاثة
أحالت عناصر الدرك الملكي بعين اعتيق التابعة لسرية تمارة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الجمعة الماضي، ثلاثة أشقاء يتزعمون عصابة إجرامية، ونفذوا سرقات باستعمال ناقلة ذات محرك. وقال مصدر «الصباح» إن الموقوفين الثلاثة الملقبين ب»أولاد الفحلة» سقطوا في قبضة عناصر الدرك الترابي، بعدما حددت هوياتهم، إثرأكمل القراءة »
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