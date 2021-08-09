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افتتاحية

ورطة “بيجيدي”

منذ 5 دقائق
لا ينبغي الاستهانة بمحطة الانتخابات المهنية، الممثلة لفئة التجار والحرفيين والصناعيين في الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والخدمات، كما لا يجب أن نعتبر انتخابات ممثلي المأجورين واللجان متساوية الأعضاء مجرد “لهو” نقابي. فالأولى، تمثل جزءا من الطبقة المتوسطة والبورجوازية الحضرية والقروية الصانعة للثروة والقيمة المضافة والباحثة، وسط الأحزاب، عن التغييرأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق

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