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مختبرات تحاليل “كوفيد” تفرض الأداء نقدا
ترفض التعامل بالبطاقات البنكية والشيكات وأرباحها تصل إلى 28 مليونا في اليوم تفرض مختبرات تحاليل طبية، على الراغبين في إجراء اختبارات فيروس “كوفيد 19″، الأداء نقدا وترفض التعامل بالبطاقات البنكية والشيكات، ما يجعل من الصعب على مقاولين وأصحاب مهن حرة احتساب المبالغ التي أدوها ضمن التكاليف في حساباتهم لخصمها منأكمل القراءة »
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