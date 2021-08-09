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الرياضة

مكتب “تصريف اللاعبين”

منذ 5 دقائق
عبد الإله المتقي
الفراغ الذي يعيشه الرجاء لن يبقى بدون ثمن، بل سيدفعه النادي غاليا في المستقبل. فمكتب تصريف الأعمال، بغض النظر عن الجهود التي بذلها، يقوم فقط ب “تصريف اللاعبين”، من خلال “ّبيع” بين مالانغو وسفيان رحيمي، وعدم تجديد عقود لاعبين آخرين، فيما يلف الغموض مصير المدرب والطاقم التقني والانتدابات. رفض المكتبأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق

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