حوادث
رئيس ووكيل جديدان لابتدائية ابن سليمان
جرى، الأربعاء الماضي، بابن سليمان، تنصيب مصطفى أكاشي، رئيسا للمحكمة الابتدائية بابن سليمان، وأحمد واهروش وكيلا للملك لدى المحكمة نفسها. وعبر مصطفى أكاشي، في كلمة للمناسبة، عن اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها بتعيينه رئيسا للمحكمة الابتدائية بابن سليمان، مبرزا العناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس لإصلاح العدالةأكمل القراءة »
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