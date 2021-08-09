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بنعمر يطرح “هي اللي كاينة”
طرح المغني أيمن بنعمر، فيديو كليب أغنيته الجديدة “هي اللي كاينة” وهي من كلمات وألحان خالد سلام، وتوزيع محمد رودي، وإخراج حمزة اليملاحي، وهو العمل الذي حظي بدعم وزارة الثقافة. واختار بنعمر من خلال جديده الفني، معالجة موضوع التضحية في العلاقات العاطفية ودور الحب الحقيقي والصادق في الحفاظ على قيمةأكمل القراءة »
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