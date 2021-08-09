الصباح السياسي
انتخابـات الغـرف… رسائـل الأحـرار
التجمع يفوز بالرتبة الأولى في أغلب الجهات ونسبة المشاركة فاقت 47 في المائة مر الشوط الأول من المسلسل الانتخابي، الخاص بانتخابات أعضاء الغرف المهنية في ظروف عادية، مسجلا نسبة مشاركة مهمة، أعطت للتجمع الوطني للأحرار الرتبة الأولى. وبلغ العدد الإجمالي للترشيحات المقدمة خلال الانتخابات، 12 ألفا و 495 ترشيحا لملءأكمل القراءة »
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