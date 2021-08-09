الأولى
إلغاء الحجوزات في الفنادق
علمت “الصباح” أن العديد من المؤسسات الفندقية، خاصة بمراكش وأكادير، عرفت الكثير من طلبات إلغاء الحجوزات لغشت الجاري، بعد قرار السلطات العودة إلى حظر التجول الليلي على التاسعة ليلا. وأكد مصدر مطلع، في اتصال مع “الصباح”، أن المهنيين السياحيين غاضبون جدا بسبب القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات، والتي تعود بهمأكمل القراءة »
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