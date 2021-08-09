حوادث
حملات انتخابية بالسيوف بالصويرة
28 شكاية في مواجهات بين أنصار مرشحين بجماعة أومرزوق بلغ عدد الشكايات التي وضعت في قضية الاشتباكات والمواجهات بجماعة سيدي أومرزوق بإقليم الصويرة، إلى حدود صباح الجمعة الماضي، أزيد من 28 شكاية تقاطرت على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية. وذكرت مصادر متطابقة ل”الصباح” أن المواجهات التي اندلعت منتصف الخميس الماضي،أكمل القراءة »
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