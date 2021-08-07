fbpx
الرياضة

ارتفاع تكلفة الأولمبياد إلى 20 مليار أورو

منذ 43 ثانية
إجراءات كورونا ساهمت فيها وعجلت برحيل الوفود قبل الأوان ارتفعت كلفة تنظيم الألعاب الأولمبية الدولية إلى 20 مليار أورو، بعد أن حددتها اللجنة المنظمة في السابق، في 13 مليارا، قبل انطلاق الألعاب بعدة أشهر. وكشفت مصادر مقربة من اللجنة المنظمة، أن الكلفة المذكورة، ارتفعت بسبب التكاليف، الكثيرة الناجمة عن مواجهةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 43 ثانية

زر الذهاب إلى الأعلى