الرياضة
ارتفاع تكلفة الأولمبياد إلى 20 مليار أورو
إجراءات كورونا ساهمت فيها وعجلت برحيل الوفود قبل الأوان ارتفعت كلفة تنظيم الألعاب الأولمبية الدولية إلى 20 مليار أورو، بعد أن حددتها اللجنة المنظمة في السابق، في 13 مليارا، قبل انطلاق الألعاب بعدة أشهر. وكشفت مصادر مقربة من اللجنة المنظمة، أن الكلفة المذكورة، ارتفعت بسبب التكاليف، الكثيرة الناجمة عن مواجهةأكمل القراءة »
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