ملف الصباح
تصنيع اللقاح… جرعة الأمل
يحمل علامة “صنع بالمغرب” ويضمن للبلاد سيادتها الصحية واكتفاءها الذاتي وضع المغرب قدمه في سوق صناعة مختلف اللقاحات، عقب توقيع اتفاقيات مع الصين، لإنتاج 5 ملايين جرعة من لقاح كوفيد 19 شهريا، وأشرف عليها جلالة الملك محمد السادس، في يونيو الماضي. وتأتي هذه البادرة لتأكيد ريادة المغرب في تصنيع مختلفأكمل القراءة »
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