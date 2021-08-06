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ملف الصباح

تصنيع اللقاح… جرعة الأمل

منذ 19 ثانية
CÈrÈmonie de signature de l'accord de coopÈration sanitaire entre le Maroc et la Chine, en prÈsence du ministre des affaires ÈtrangËres, de la coopÈration africaine et des Marocains rÈsidant ‡ l'Ètranger, M.Nasser Bourita et du ministre de la SantÈ, M.Khalid Ait Taleb. 20082020 ñ Rabat.
يحمل علامة “صنع بالمغرب” ويضمن للبلاد سيادتها الصحية واكتفاءها الذاتي وضع المغرب قدمه في سوق صناعة مختلف اللقاحات، عقب توقيع اتفاقيات مع الصين، لإنتاج 5 ملايين جرعة من لقاح كوفيد 19 شهريا، وأشرف عليها جلالة الملك محمد السادس، في يونيو الماضي. وتأتي هذه البادرة لتأكيد ريادة المغرب في تصنيع مختلفأكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية

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