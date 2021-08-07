حوادث
خلقي تعهد بتنزيل برنامج متطور
رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية أكد مواصلة ورش الرقمنةلتوطيد عدالة ناجعة ونزيهة كشف خالد خلقي، رئيس المحكمة الابتدائية للمحمدية، المعين أخيرا، من قبل الملك محمد السادس، خارطة الطريق التي سيعمل على تنزيلها بابتدائية مدينة الزهور، من أجلتجويد خدمات القضاء وتوفير شروط المحاكمة العادلة لإحقاق الحق وترسيخ العدالة. وأكد خلقي، الرئيس القادمأكمل القراءة »
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