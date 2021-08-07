حوادث
التحقيق في وفاة مستخدم بمعمل للبيض
أمرت النيابة العامة بابتدائية تازة بتشريح جثة عامل ثلاثيني توفي الأربعاء الماضي، داخل وحدة لإنتاج وبيع البيض بالجملة بمنطقة الكيفان، قبل نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ابن باجة، ومواراة جثمانه بمقبرة بمسقط رأسه بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة. وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في ظروف وأسباب وحيثيات وفاة الهالكأكمل القراءة »
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