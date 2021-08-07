اذاعة وتلفزيون
“الدار داركم” على “إم بي سي 5”
سيكون مشاهدو قناة “إم بي سي5″، اليوم (السبت)، على موعد مع البرنامج الكوميدي “الدار داركم” الذي أعادت القناة بث حلقاته. ويعد “الدار داركم”، الذي يقدمه الكوميديان ادريس ومهدي، برنامجا كوميديا تفاعليا يقدم مشاهد خفيفة وموضوعات تعكس المستجدات الفنية والثقافية المتزامنة مع الحلقة. واستضاف البرنامج خلال الحلقات التي بثت على القناة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا